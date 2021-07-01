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Не стало актрисы Любови Омельченко. Звезда сериала "Две судьбы" умерла от коронавируса в больнице. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем официальном сайте.
В заявлении отмечается, что любви и доброты актрисы хватало для всех нуждающихся. Сын актрисы Дмитрий в настоящее время занимается подготовкой ее похорон.
Любовь Дмитриевна состояла в браке с сценаристом Евгением Митько, автором фильма "Бумбараш". Она занималась писательством и сочиняла новеллы, наиболее известная из них – "Добрый снеговик". Актриса снялась в 50 фильмах, среди которых "Наше призвание", "Хозяйка детского дома", "Детский мир", "Четвертая высота" и не только.
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