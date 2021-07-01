Актрисе было 73 года

Не стало актрисы Любови Омельченко. Звезда сериала "Две судьбы" умерла от коронавируса в больнице. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем официальном сайте.

В заявлении отмечается, что любви и доброты актрисы хватало для всех нуждающихся. Сын актрисы Дмитрий в настоящее время занимается подготовкой ее похорон.

Любовь Дмитриевна состояла в браке с сценаристом Евгением Митько, автором фильма "Бумбараш". Она занималась писательством и сочиняла новеллы, наиболее известная из них – "Добрый снеговик". Актриса снялась в 50 фильмах, среди которых "Наше призвание", "Хозяйка детского дома", "Детский мир", "Четвертая высота" и не только.