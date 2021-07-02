"Корыстные интересы": МХАТ отреагировал на просьбу Дорониной к Путину избавиться от худрука

"Корыстные интересы": МХАТ отреагировал на просьбу Дорониной к Путину избавиться от худрука
Владимир Путин и Татьяна Доронина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса считает, что Боякову не место на высокой должности

Вокруг легендарного МХАТ продолжают бушевать страсти. На этот раз с гневной тирадой по поводу происходящего в культурном учреждении выступила его президент Татьяна Доронина. Актриса попросила российского лидера изгнать из театра нынешнего худрука. В МХАТ молчать не стали и намекнули на несамостоятельность решений 87-летней знаменитости.

Татьяна Васильевна весьма недовольна происходящим в театре. Последний скандал в культурном учреждении был связан с именем поющей телеведущей Ольги Бузовой. Певицу пригласили играть в новом спектакле "Чудесный грузин". Мнения по поводу ее актерских талантов разделились. Многим показалось, что выпускать на легендарную сцену человека, который имеет весьма посредственное отношение к театральной деятельности – оскорбительно.

Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину, где назвала происходящее в культурном учреждении "хулиганским извращенным пошлым развлекательным эстрадно-цирковым балаганом". Татьяна Васильевна считает, что во всем виноват нынешний худрук театра Эдуард Бояков. Она попросила лишить его должности.

На защиту Боякова встала пресс-секретарь культурного учреждения. Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в "Фейсбук" выразила недоумение по поводу письма Дорониной. Культурный деятель не исключает, что некие силы руководят актрисой, чтобы навредить театру.

"Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, который использует народную артистку в своих весьма корыстных интересах", – написала Виктория.

Также Доронину упрекнули в том, что она не исполняет свои обязанности президента театра, хотя продолжает на ежемесячной основе получать кругленькую зарплату из средств государственного бюджета.

К слову, недавно известная актриса Мария Аронова вступилась за Бузову в скандале с МХАТ.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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