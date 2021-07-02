Из одежды на артистке были только лечебные смеси

Популярная актриса Эвелина Бледанс порадовала многочисленную армию поклонников экстремально откровенным снимком. Знаменитость поделилась фотографией из лечебного центра.



Для прохождения оздоровительной процедуры звезде пришлось остаться в чем мать родила. Единственным "прикрытием" для тела артистки стала черная лечебная грязь. В таком смелом "костюме" Бледанс и предстала перед своими поклонниками.

Все тело знаменитости было покрыто плотным слоем грязи насыщенного черного цвета. Для удобства Эвелина собрала волосы в скромный пучок. Чтобы добавить эффектности фотографии, она нарисовала на лице две "маскировочные" полоски из той же грязи.

Бледанс отметила, что очень ценит такой натуральный способ оздоровления. Лечебные грязи помогают держать тело в тонусе и являются одним из косметических секретов артистки.

Разумеется, фанаты пришли в восторг от откровенного кадра, позволившего во всех деталях рассмотреть любимую артистку, отмечает "Пятый канал".

"Грязи – волшебное средство! Крым чудесен!", "Как будто в кожаном комбезе! Классно!", "Черная пантера", "Выглядите супер! Красотка!", "Как будто лаковый черный комбинезон! Красавица!", "Фигура огонь! Любой девушке даст фору! Эвелина, Вы как всегда прекрасны, спору нет!" – восторгаются пользователи Сети.

Стоит отметить, что звезда – большая любительница эпатировать публику. Недавно раздетую Бледанс пристыдили за бумажные трусы. В тот раз Эвелина также не постеснялась продемонстрировать свои прелести.