Некоторые сомневаются, что звезда выживет

Знаменитая артистка МакSим (Марина Абросимова) находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У знаменитости серьезно поражены легкие. Ситуация настолько критическая, что некоторые особо неделикатные люди готовы разбить надежды близких певицы на ее выздоровление. Так, журналист Антон Красовский убежден, что с высокой долей вероятности вскоре любимица миллионов отправится на тот свет.



На популярном шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" эксперт озвучил свой прогноз. В суждениях Красовский опирается на слухи, которые ходят вокруг состояния Абросимовой. Так, по неподтвержденным данным, знаменитость находится на аппарате ЭКМО. Если это действительно так, значит, легкие звезды полностью поражены. Красовский считает, что в таком случае выжить практически нереально.

"Выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%", – без тени стеснения объявил свой нерадужный прогноз журналист.

Разумеется, публику взбесило, что Красовский считает себя вправе заживо хоронить кумира миллионов. Тем более, никто официально не подтвердил, что звезда действительно подключена к этому аппарату. Многих поразило, что ради привлечения внимания к собственной персоне некоторые люди готовы делать скандальные заявления, касающиеся такой трагичной темы, как смерть.

При этом необходимо отметить, что Красовский не имеет никакого отношения к медицине и его заявления не стоит воспринимать серьезно.

Однако положение певицы действительно очень тревожит ее фанатов. Проблемы со здоровьем являются не единственной напастью артистки. Недавно стало известно, что банковские счета знаменитости заблокированы по распоряжению экспертов Федеральной налоговой службы.