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Звезда нашумевшего музыкального проекта "Фабрика звезд" Дмитрий Колдун
редко мелькает на российском телевидении. Однако певец не прекратил свою
творческую карьеру и активно участвует в различных песенных конкурсах и
шоу-программах. При этом популярному артисту на таких мероприятиях иногда
приходится выслушивать обидную критику от более опытных коллег по сцене.
Так случилось на музыкальном конкурсе "Три аккорда". Дмитрий решил поучаствовать в этих состязаниях спонтанно. В какой-то момент он поехал в Москву и решил попробовать свои силы на популярном конкурсе. В целом Колдун положительно оценивает участие в состязании. Дмитрий всегда открыт для нового опыта и с радостью пробует свои силы в разных форматах.
Впрочем, не обошлось и без эксцессов. Оказалось, что именитый исполнитель Александр Розенбаум счел приемлемым хорошенько пройтись по успехам своего младшего товарища по сцене. Розенбаум был одним из членов жюри конкурса и не стал щадить самолюбие Колдуна – певец всегда высказывал, что на самом деле думает по поводу выступлений конкурсанта.
"Мне кажется, кроме меня, никто не отхватывал от Розенбаума. С одной стороны, это, конечно, обидно", – поделился личными переживаниями в интервью изданию "Собеседник" Дмитрий.
Впрочем, Колдун подчеркнул, что советы опытного исполнителя дали ему почву для размышлений и толчок для достижения новых высот в музыкальной сфере.
Напомним, недавно в прессе появились слухи о страшной болезни Розенбаума. Спустя некоторое время певец лично прояснил ситуацию.
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