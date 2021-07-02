Звезды против вакцинации: кто из знаменитостей стал героем антипрививочников

Егор Бероев. Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/ www.globallookpress.com Мария Кожевникова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com Ольга Будина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
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Некоторые артисты и актеры раскритиковали действия властей по иммунизации населения

Во время выступления на Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения. Таким образом, глава государства предельно обозначил свою позицию.

Противоположную сторону заняли региональные власти, которые компетентны за принятие эпидемиологических мер в пределах субъектов. Интересно, как они поступят теперь – в столице действуют QR-коды, а в Краснодарском крае отказали в доступе непривитым россиянам, которые хотят отдохнуть на российских курортах. До Путина против обязаловки выступали открыто лишь единицы.

Егор Бероев

Егор Бероев. Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Недавно актер стал надеждой всех выступающих против вакцинации, а также тех, кто не смог попасть в ресторан, на курорт или столкнулся с угрозой увольнения. Артист, правда, увидел в мерах властей политический подтекст – ворвался на ТЭФИ с приколотой к пиджаку звездой Давида, которую заставляли носить евреев во время холокоста. Такую крайность герой объяснил своим протестом "против сегрегации" россиян на привитых и не привитых. Бероев получил громкие аплодисменты, а потом подвергся с федеральных каналов информационному обстрелу. Эпитетов для знаменитости не жалели: Киселев заявил, что артисту плевать на страну и народ, Соловьев назвал его сволочью, Антон Красовский же сравнил актера с лидером секты.

Оскар Кучера

Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Телеведущий также заявил, что не прошедших вакцинацию начнут "колоть насильно". После этого актеру стали написывать единомышленники, которых по всей России, как выяснилось, довольно много: директ Кучеры оказался завален сообщениями со словами поддержки.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Артистка и экс-депутат была более сдержанной: Мария сообщила, что в вакцинации имеется риск, а у россиян должно быть право выбора. Также она решительно объявила, что первой выступит на митинге, если вакцинация будет объявлена обязательной на федеральном уровне.

Ольга Будина

Ольга Будина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com

Звезда поддержала Бероева, заявив о том, что прививка – личное дело каждого.

"Я абсолютно согласна с Егором, что наши предки заплатили уже высокую цену, чтобы у нас больше никогда не было разделения на белых и черных, – заявила актриса.

Мария Шукшина

Мария Кожевникова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com

Звезда еще с прошлого года выступает против "чипизации", записывая обращения на фоне монастыря. Шукшина вспомнила слова одного из старцев, который назвал вакцину "печатью зверя" – тем и аргументирует.


Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Серж
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Гость264761
Я еще месяца 3 - 4 назад это предлагал. Достаточно просто объявить, что с 1 сентября 2021 года не привитых ранее от ковида лечить будут за их средства в случае их заболевания. А это ни много ни мало примерно 200 - 400 тысяч рублей. Такая сумма озвучивалась в прошлом году. Все, очереди будут занимать до рассвета. Ублюдки, имеют они свое мнение. Имеете, имейте про себя. Посмотреть хочется на их морды когда их подключат к ИВЛ.
согласен! сам привился еще в феврале
Гость264761
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Серж
всю либшизу в случае заболевания, лечить за свой счет!
Я еще месяца 3 - 4 назад это предлагал. Достаточно просто объявить, что с 1 сентября 2021 года не привитых ранее от ковида лечить будут за их средства в случае их заболевания. А это ни много ни мало примерно 200 - 400 тысяч рублей. Такая сумма озвучивалась в прошлом году. Все, очереди будут занимать до рассвета. Ублюдки, имеют они свое мнение. Имеете, имейте про себя. Посмотреть хочется на их морды когда их подключат к ИВЛ.
Серж
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всю либшизу в случае заболевания, лечить за свой счет!
Шаман
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Власть делает всё для развития серой экономики: медицины, ресторанов, услуг - для без-квар-кодных.
Было бы отлично еще серые авиаперелеты организовать, тогда все проблемы с бешеным принтером можно закрыть.
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