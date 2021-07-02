Некоторые артисты и актеры раскритиковали действия властей по иммунизации населения

Во время выступления на Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения. Таким образом, глава государства предельно обозначил свою позицию.

Противоположную сторону заняли региональные власти, которые компетентны за принятие эпидемиологических мер в пределах субъектов. Интересно, как они поступят теперь – в столице действуют QR-коды, а в Краснодарском крае отказали в доступе непривитым россиянам, которые хотят отдохнуть на российских курортах. До Путина против обязаловки выступали открыто лишь единицы.

Егор Бероев

Недавно актер стал надеждой всех выступающих против вакцинации, а также тех, кто не смог попасть в ресторан, на курорт или столкнулся с угрозой увольнения. Артист, правда, увидел в мерах властей политический подтекст – ворвался на ТЭФИ с приколотой к пиджаку звездой Давида, которую заставляли носить евреев во время холокоста. Такую крайность герой объяснил своим протестом "против сегрегации" россиян на привитых и не привитых. Бероев получил громкие аплодисменты, а потом подвергся с федеральных каналов информационному обстрелу. Эпитетов для знаменитости не жалели: Киселев заявил, что артисту плевать на страну и народ, Соловьев назвал его сволочью, Антон Красовский же сравнил актера с лидером секты.

Оскар Кучера

Телеведущий также заявил, что не прошедших вакцинацию начнут "колоть насильно". После этого актеру стали написывать единомышленники, которых по всей России, как выяснилось, довольно много: директ Кучеры оказался завален сообщениями со словами поддержки.

Мария Кожевникова

Артистка и экс-депутат была более сдержанной: Мария сообщила, что в вакцинации имеется риск, а у россиян должно быть право выбора. Также она решительно объявила, что первой выступит на митинге, если вакцинация будет объявлена обязательной на федеральном уровне.

Ольга Будина

Звезда поддержала Бероева, заявив о том, что прививка – личное дело каждого.

"Я абсолютно согласна с Егором, что наши предки заплатили уже высокую цену, чтобы у нас больше никогда не было разделения на белых и черных, – заявила актриса.

Мария Шукшина

Звезда еще с прошлого года выступает против "чипизации", записывая обращения на фоне монастыря. Шукшина вспомнила слова одного из старцев, который назвал вакцину "печатью зверя" – тем и аргументирует.



