Женщина сообщила, что музыкант в полном порядке

Популярный российский артист, автор композиций музыкальной группы "Воскресение" Алексей Романов чувствует себя хорошо, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила представительница знаменитости Нонна Абрамова.

Женщина заявила "Газете.ru", что музыкант в полном порядке, а в больницу ездил на профилактику.

"Можете смело писать, что эта информация опровергается", – заверила женщина.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что исполнитель 11 дней назад почувствовал себя неважно – закашлялся и стал страдать от одышки. А потом Романов получил положительный тест. После этого мужчину госпитализировали, врачи выявили у пациента двухстороннюю пневмонию.