Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Бывшая супруга именитого футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина
активно участвует в различных шоу-программах и рассказывает любопытные подробности
из личной жизни известного спортсмена. На этот раз она затронула тему его
предыдущих отношений и указала на реальную причину обрушения связи Аршавина с
Юлией Барановской.
По мнению Алисы, между Андреем и Юлией изначально установились неправильные для влюбленной пары отношения. Барановская проявляла излишнюю опеку над своим избранником. Она следила за состоянием его здоровья, собирала его в командировки, всегда была готова вкусно накормить и позаботиться о нем. В конце концов, любовная связь стала больше похожа на отношения матери и сына.
Также Казьмина не преминула упомянуть, что Барановская старше Аршавина на целый год. Именно из-за разницы в возрасте и различных подходов к тому, как должна быть устроена семейная жизнь, паре так и не удалось построить прочную ячейку общества.
Алиса убеждена, что Андрей никогда не хотел жениться на Юлии. Для него отношения с этой женщиной были залогом комфортной жизни и не более того. Своим мнением Казьмина поделилась в студии популярной телепередачи "Судьба человека".
Напомним, за девять лет, которые Аршавин и Барановская прожили вместе у них появились трое детей.
К слову, недавно Алиса рассказала о многочисленных изменах Андрея. Сейчас девушка жалеет, что когда-то влюбилась и связала свою жизнь с футболистом.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт