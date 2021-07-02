Футболист никогда не хотел жениться на телеведущей

Бывшая супруга именитого футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина активно участвует в различных шоу-программах и рассказывает любопытные подробности из личной жизни известного спортсмена. На этот раз она затронула тему его предыдущих отношений и указала на реальную причину обрушения связи Аршавина с Юлией Барановской.



По мнению Алисы, между Андреем и Юлией изначально установились неправильные для влюбленной пары отношения. Барановская проявляла излишнюю опеку над своим избранником. Она следила за состоянием его здоровья, собирала его в командировки, всегда была готова вкусно накормить и позаботиться о нем. В конце концов, любовная связь стала больше похожа на отношения матери и сына.

Также Казьмина не преминула упомянуть, что Барановская старше Аршавина на целый год. Именно из-за разницы в возрасте и различных подходов к тому, как должна быть устроена семейная жизнь, паре так и не удалось построить прочную ячейку общества.

Алиса убеждена, что Андрей никогда не хотел жениться на Юлии. Для него отношения с этой женщиной были залогом комфортной жизни и не более того. Своим мнением Казьмина поделилась в студии популярной телепередачи "Судьба человека".

Напомним, за девять лет, которые Аршавин и Барановская прожили вместе у них появились трое детей.

К слову, недавно Алиса рассказала о многочисленных изменах Андрея. Сейчас девушка жалеет, что когда-то влюбилась и связала свою жизнь с футболистом.