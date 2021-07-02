Мужчина нашел покой под Смоленском

Несмотря на огромную популярность известного музыкального продюсера Вадима Шатрова в последний путь его отправляли только самые близкие люди. Журналистам удалось разузнать подробности печального события.



Напомним, больше всего Шатров прославился на создании видеорядов к музыкальным композициям популярных исполнителей. Покойный был автором нескольких клипов к песням именитой артистки МакSим (Марины Абросимовой). Вадим сотрудничал и с другими известными российскими звездами. Продюсер стал жертвой опасного вируса, который ударил по многим россиянам. Шатров скончался из-за коронавируса.

По какой-то причине родственники Вадима решили отказаться от публичных проводов знаменитости. 45-летнего мужчину тайно захоронили 1 июля в небольшой деревеньке Черепово в Смоленской области.

Как рассказала первая супруга покойного Екатерина Санникова в беседе с журналистами "Пятого канала", проститься со знаменитостью пришли только самые близкие. На кладбище были его брат Максим и старший наследник Петр.

Напомним, помимо рабочих отношений, Вадима Шатрова с певицей МакSим связывала близкая дружба. Сейчас девушка также борется за свою жизнь. Несмотря на то, что тесты показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, легкие Марины серьезно повреждены. Недавно журналист объявил, что вероятность выживания артистки равняется всего 2%.