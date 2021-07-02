Умер Николай Сличенко

Умер Николай Сличенко
Николай Сличенко. Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Причина гибели неизвестна

Скончался Николай Сличенко. Ему было 86 лет.

Информацию подтвердили в театре "Ромэн" – на главной странице сайта опубликовано известие о гибели худрука.

"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах. Дата прощания с Николаем Алексеевичем Сличенко будет сообщена дополнительно", – сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая Слинченко был госпитализирован, по некоторым данным, из-за проблем с легкими. Однако представители театра в тот момент отметили, что знаменитость проходит плановое обследование.

Должность художественного руководителя  "Ромэн" Слинченко занимал с 1977 года. В театре он сыграл около 60 ролей. Был награжден званиями заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, а также народного артиста СССР.

Источник: пресс-служба театра "Ромэн" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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