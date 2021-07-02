Умер Николай Сличенко

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Скончался Николай Сличенко. Ему было 86 лет.
Информацию подтвердили в театре "Ромэн" – на главной странице сайта опубликовано известие о гибели худрука.
"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах. Дата прощания с Николаем Алексеевичем Сличенко будет сообщена дополнительно", – сказано в сообщении.
Напомним, в конце мая Слинченко был госпитализирован, по некоторым данным, из-за проблем с легкими. Однако представители театра в тот момент отметили, что знаменитость проходит плановое обследование.
Должность художественного руководителя "Ромэн" Слинченко занимал с 1977 года. В театре он сыграл около 60 ролей. Был награжден званиями заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, а также народного артиста СССР.
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