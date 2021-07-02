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На съемках фильма "Нюрнберг", где главную роль исполнит Сергей Безруков, произошла трагедия. Из-за нарушений техники безопасности погиб монтажник.
Евгению Степанову было всего 55 лет. Инцидент произошел 31 мая в "Мофильме". Конструкция для съемок фильма Николая Лебедева упала на монтажника. Дело в том, что при установке декораций были нарушены правила безопасности.
В итоге рабочего сразу же увезли в реанимацию. У Степанова были диагностированы многочисленные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов. Он три дня боролся за жизнь, но в итоге скончался.
Сейчас возбуждено уголовное дело, в причинах случившегося будет разбираться следствие. Информацию публикует телеграм-канал Mash. Официального подтверждения пока не поступало.
Позже пресс-служба киноленты опровергла информацию о гибели монтажника.
"У нас на съемках ничего, никаких инцидентов подобного характера не происходило. Наши все сотрудники живы-здоровы",
– рассказали представители фильма РИА "Новости", добавив, чтоо работа в павильоне началась на неделю позже.
Ранее известный казахстанский актер умер в Грузии на съемках фильма. Фархату Абдраимову тоже было 55 лет. Причиной смерти Абдраимова могла стать остановка сердца.
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