На съемках фильма с Безруковым убило человека - соцсети

На съемках фильма с Безруковым убило человека - соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причиной трагедии могло стать несоблюдение техники безопасности

На съемках фильма "Нюрнберг", где главную роль исполнит Сергей Безруков, произошла трагедия. Из-за нарушений техники безопасности погиб монтажник. 

Евгению Степанову было всего 55 лет. Инцидент произошел 31 мая в "Мофильме". Конструкция для съемок фильма Николая Лебедева упала на монтажника. Дело в том, что при установке декораций были нарушены правила безопасности. 

В итоге рабочего сразу же увезли в реанимацию. У Степанова были диагностированы многочисленные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов. Он три дня боролся за жизнь, но в итоге скончался. 

Сейчас возбуждено уголовное дело, в причинах случившегося будет разбираться следствие. Информацию публикует телеграм-канал Mash. Официального подтверждения пока не поступало.

Позже пресс-служба киноленты опровергла информацию о гибели монтажника.

"У нас на съемках ничего, никаких инцидентов подобного характера не происходило. Наши все сотрудники живы-здоровы", 

рассказали представители фильма РИА "Новости", добавив, чтоо работа в павильоне началась на неделю позже. 

Ранее известный казахстанский актер умер в Грузии на съемках фильма. Фархату Абдраимову тоже было 55 лет. Причиной смерти Абдраимова могла стать остановка сердца. 

Источник: Mash
Юлия МИХАЙЛОВА

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