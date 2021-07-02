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В Сети появилось видео, где разъяренный Макс Покровский из группы "Ногу свело!" распекает коллегу по шоу-бизу Диму Билана. Судя по словам рок-музыканта, у него были на то все основания.
Покровский утверждает, что из-за проведенного накануне в Питере концерта Билана у его группы сорвался концерт. Мероприятие прошло с нарушениями антиковидных ограничений, за что и поплатилась ни в чем не повинная группа Макса.
Лидер "Ногу свело!" заявил, что Билан наплевал на все правила, и теперь приходится решать вопрос с проведением концерта в другом месте либо его переносом.
Эпичное видео опубликовано в Инстаграм Макса.
"Билан! Посмотри внимательно это видео. Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак",
– подписал свой эмоциональный пост музыкант.
Разгневавший Покровского Билан пока никак не прокомментировал эти слова.
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