Лидер группы "Ногу свело!" Покровский матом наорал на Билана

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский матом наорал на Билана
Макс Покровский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рок-музыкант обвинил поп-исполнителя в срыве концерта

В Сети появилось видео, где разъяренный Макс Покровский из группы "Ногу свело!" распекает коллегу по шоу-бизу Диму Билана. Судя по словам рок-музыканта, у него были на то все основания.

Покровский утверждает, что из-за проведенного накануне в Питере концерта Билана у его группы сорвался концерт. Мероприятие прошло с нарушениями антиковидных ограничений, за что и поплатилась ни в чем не повинная группа Макса.

Лидер "Ногу свело!" заявил, что Билан наплевал на все правила, и теперь приходится решать вопрос с проведением концерта в другом месте либо его переносом.

Эпичное видео опубликовано в Инстаграм Макса.

 "Билан! Посмотри внимательно это видео. Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак",

– подписал свой эмоциональный пост музыкант.

Разгневавший Покровского Билан пока никак не прокомментировал эти слова. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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