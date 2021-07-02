Рок-музыкант обвинил поп-исполнителя в срыве концерта

В Сети появилось видео, где разъяренный Макс Покровский из группы "Ногу свело!" распекает коллегу по шоу-бизу Диму Билана. Судя по словам рок-музыканта, у него были на то все основания.

Покровский утверждает, что из-за проведенного накануне в Питере концерта Билана у его группы сорвался концерт. Мероприятие прошло с нарушениями антиковидных ограничений, за что и поплатилась ни в чем не повинная группа Макса.

Лидер "Ногу свело!" заявил, что Билан наплевал на все правила, и теперь приходится решать вопрос с проведением концерта в другом месте либо его переносом.

Эпичное видео опубликовано в Инстаграм Макса.

"Билан! Посмотри внимательно это видео. Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак",

– подписал свой эмоциональный пост музыкант.

Разгневавший Покровского Билан пока никак не прокомментировал эти слова.

