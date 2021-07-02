Галкин станет актером МХАТа - СМИ

Галкин станет актером МХАТа - СМИ
Максим Галкин. Фото: Vladimir Myshkin /Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущий появится в спектакле "Хлорофилия"

Известный артист Максим Галкин дебютирует на сцене МХАТа. Он участвует в репетициях спектакля "Хлорофилия", который предстанет перед зрителями осенью этого года. Об этом сообщает "Газета.Ru". 

Пресс-служба Московского академического художественного театра имени Максима Горького пока не подтвердила эту информацию. 

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков анонсировал спектакль "Хлорофилия" в мае. 

Книга "Хлорофилия" Андрея Рубанова повествует о России в 22-ом веке. Все население страны переехало в Москву, а Сибирь сдается в аренду китайцам. "Никто никому ничего не должен" — вот девиз, с которым живет столица русского государства на заработанные приезжими деньги. 

Позже в театре опровергли слухи о том, что Галкин появится в спектакле. Об этом сообщает РИА Новости в Телеграм.

Ранее сообщалось,  что МХАТ отреагировал на просьбу главы театра Татьяны Дорониной к президенту страны Владимиру Путину убрать Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя. Причиной гнева советской актрисы стало приглашение Ольги Бузовой сыграть в спектакле "Чудесный грузин".  

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

новости партнеров
По теме

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Киев начал активное восстановление военной промышленности

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1714 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей