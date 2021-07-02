Галкин станет актером МХАТа - СМИ

Телеведущий появится в спектакле "Хлорофилия"

Известный артист Максим Галкин дебютирует на сцене МХАТа. Он участвует в репетициях спектакля "Хлорофилия", который предстанет перед зрителями осенью этого года. Об этом сообщает "Газета.Ru".



Пресс-служба Московского академического художественного театра имени Максима Горького пока не подтвердила эту информацию.



Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков анонсировал спектакль "Хлорофилия" в мае.

Книга "Хлорофилия" Андрея Рубанова повествует о России в 22-ом веке. Все население страны переехало в Москву, а Сибирь сдается в аренду китайцам. "Никто никому ничего не должен" — вот девиз, с которым живет столица русского государства на заработанные приезжими деньги.

Позже в театре опровергли слухи о том, что Галкин появится в спектакле. Об этом сообщает РИА Новости в Телеграм.

Ранее сообщалось, что МХАТ отреагировал на просьбу главы театра Татьяны Дорониной к президенту страны Владимиру Путину убрать Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя. Причиной гнева советской актрисы стало приглашение Ольги Бузовой сыграть в спектакле "Чудесный грузин".

