Якубович получает меньше Бузовой

Журналисты сравнили гонорары известных телеведущих

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков пригласил Леонида Якубовича сыграть в постановке "Лавр" (по книге Евгения Водолазкина). Однако гонорар у народного артиста СССР ниже, чем у скандальной певицы Ольги Бузовой.

По информации РИА ФАН, Леонид Якубович за 5 постановок "Лавра", в которых он сыграл старца Никандра, заработал 550 тысяч рублей. За один спектакль он получил 110 тысяч рублей. Однако Ольга Бузова за роль певицы кабаре Беллы Шанталь в 5-ти постановках заработала около 585 тысяч рублей. Следовательно, за одно выступление она получила 117 тысяч рублей. Это на 7 тысяч больше, чем у Леонида Якубовича.



Единственный артист, которому Эдуард Бояков заплатил больше, чем Бузовой, – Дмитрий Певцов, советский и российский актёр театра и кино. Роль Лавра принесла артисту 660 тысяч рублей, одно его выступление оценили в 132 тысячи рублей.



Роман "Лавр" Евгения Водолазкина повествует о Средневековой Руси в 15-16 веках. Главный герой, травник Арсений, обладает способностями к исцелению. Его возлюбленная, с которой они состояли в тайных отношениях, умирает во время родов вместе с ребенком. Арсений винит себя в ее смерти, хочет искупить свой грех и посвящает этому делу свою жизнь.



Ранее сообщалось, что Максим Галкин также станет актером МХАТа. Он появится в спектакле "Хлорофилия".