Конфликт произошел после того, как артист вступил в брак со своей четвертой женой

Александр Цекало признался, почему больше не считает Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и Ивана Урганта своими друзьями.

Актер дал большое интервью журналу Esquire, но спустя время публикация была удалена. Журналисты попытались выяснить, в чем дело, однако даже сам Цекало не пожелал отвечать на этот вопрос. Хотя, как уверяют СМИ, текст был полностью согласован. До главного редактора издания Сергея Минаева дозвониться не удалось.

Так или иначе, в беседе с журналом Александр наконец рассказал, что за черная кошка пробежала между ведущими известного шоу "Прожекторперисхилтон".

"Мои коллеги по "Прожекторперисхилтон" влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья",

– заключил режиссер.

Неясно, что за черная кошка пробежала между четырьмя комиками, бывших когда-то друзьями. Но, судя по всему, причина кроется в четвертой жене Цекало – Дарине Эрвин.

По словам Александра, он сейчас даже за один стол не сядет со своими соведущими по "Прожектору", потому что они "не его люди". Цекало перестал считать Урганта, Светлакова и Мартиросяна друзьями после того, как они не приняли его новую супругу.

"Случись сейчас что-то с "Прожектором", если бы они позвонили или написали, я бы сказал: "Друзья мои, вы сделали свой выбор, бывшие мои друзья. Я тоже сделал свой выбор. До свидания",

– подытожил телеведущий.

Ранее жена показала фото экстремально похудевшего Цекало.