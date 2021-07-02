"Пусть ваша бусинка растет счастливой": Валерия показала свежее фото внучки

"Пусть ваша бусинка растет счастливой": Валерия показала свежее фото внучки
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
1 июля девочке исполнилось полгода

Популярная исполнительница Валерия выложила в своем Инстаграме новую фотографию своей внучки Селин. 1 июля ей исполнилось шесть месяцев. На фото ребенок запечатлен со спины, смотрящим на уток на берегу озера. 

Народная артистка на своей странице написала, что внучка за эти полгода подарила ей счастье и ни с чем не сравнимую радость. Она призналась, что обожает проводить время с внучкой. 

Поклонники певицы положительно отреагировали на публикацию фотографии Селин. Они оставили под ней теплые пожелания и поздравления со столь знаменательной датой. 

"Пусть ваша бусинка растет счастливой"; "От всего сердца поздравляю вашу малышку"; "Какая хорошенькая! Время так быстро летит", — написали пользователи социальной сети.  

Валерия стала бабушкой зимой этого года. Внучку ей подарили ее младший сын Арсений Шульгин с его супругой Лианой. Валерия с мужем Иосифом Пригожиным всячески восхищаются новым членом семьи. 

Ранее сообщалось, что Валерия впервые увиделась с внучкой, когда сделала себе прививку от COVID-19. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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