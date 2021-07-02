На певицу завели уголовные дела





В Белоруссии Анжелику Агурбаш объявили в розыск. На нее заведено два уголовных дела. Следствие требует экстрадиции звезды, ее ареста и заключения. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграме.



Генеральная прокуратура Белоруссии предъявила ей обвинения по статьям "о разжигании вражды или розни" и "публичном оскорблении президента". В первом случае актрисе грозит до 12-ти лет тюремного заключения, во втором — до 3-х лет.



В своей публикации Анжелика Агурбаш утверждает, что сейчас в Белоруссии властвует беззаконие невероятных размеров. Президент Александр Лукашенко, согласно ее словам, удерживает жителей страны в плену и направил против них механизм репрессий, который не знает пощады. Агурбаш подчеркивает – судьба белорусов и судьба их потомков будет зависеть только от них самих.



Актриса уверена — успех страны теперь в руках ее жителей, и они должны объединить свои усилия, действовать быстро и решительно.

Анжелика Агурбаш — советская, российская и белорусская исполнительница, актриса, телеведущая, модель и бывшая участница группы "Верасы". Представляла Белоруссию на Евровидении в 2005 году.



Ранее сообщалось, что Агурбаш была в ярости из-за алиментов за младшего сына, которые будет платить ее бывший муж Николай Агурбаш. По решению суда сумма составила 15 тысяч рублей в месяц, когда как актриса рассчитывала на полмиллиона.