Оскорбила президента: Анжелику Агурбаш объявили в розыск в Белоруссии

Оскорбила президента: Анжелику Агурбаш объявили в розыск в Белоруссии
Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
На певицу завели уголовные дела


В Белоруссии Анжелику Агурбаш объявили в розыск. На нее заведено два уголовных дела. Следствие требует экстрадиции звезды, ее ареста и заключения. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграме. 

Генеральная прокуратура Белоруссии предъявила ей обвинения по статьям "о разжигании вражды или розни" и "публичном оскорблении президента". В первом случае актрисе грозит до 12-ти лет тюремного заключения, во втором — до 3-х лет. 

В своей публикации Анжелика Агурбаш утверждает, что сейчас в Белоруссии властвует беззаконие невероятных размеров. Президент Александр Лукашенко, согласно ее словам, удерживает жителей страны в плену и направил против них механизм репрессий, который не знает пощады. Агурбаш подчеркивает – судьба белорусов и судьба их потомков будет зависеть только от них самих. 

Актриса уверена — успех страны теперь в руках ее жителей, и они должны объединить свои усилия, действовать быстро и решительно.

Анжелика Агурбаш — советская, российская и белорусская исполнительница, актриса, телеведущая, модель и бывшая участница группы "Верасы". Представляла Белоруссию на Евровидении в 2005 году. 

Ранее сообщалось, что Агурбаш была в ярости из-за алиментов за младшего сына, которые будет платить ее бывший муж Николай Агурбаш. По решению суда сумма составила 15 тысяч рублей в месяц, когда как актриса рассчитывала на полмиллиона. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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