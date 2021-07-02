При жизни художник признавался, что у него проблемы со здоровьем

Сергей Заграевский, один из самых популярных экспертов шоу "Пусть говорят", умер год назад. Его поклонники не могут смириться с тем, что этот человек больше никогда не появится в студии. Среди скорбящих оказалась и Алена Кравец, российская актриса, модель и певица. В своем интервью изданию Sobesednik.ru она раскрывает подробности произошедшей трагедии.



По ее словам, Заграевский был одним из ее наиболее приятных собеседников. Они часто разговаривали, пока съемки задерживались. Кравец уверяет – Заграевский был невероятно начитанным человеком и знал много интересных вещей. У него также очень хорошо получилось делать комплименты.



Новость о его смерти актриса пережила болезненно: она не могла унять слез несколько дней подряд. Кравец признается, что все еще ожидает увидеть эксперта на знакомом месте, когда приезжает на "Пусть говорят". Настолько ярких личностей на русском телевидении можно увидеть нечасто.



Кравец вспоминает, что Заграевский всегда выглядел бодрым и энергичным. Однако он признавался, что его здоровье оставляет желать лучшего. У него был врожденный порок сердца, и он мог умереть в любой момент. Так что он давно оставил завещание.



Незадолго до своей гибели Заграевский рассказывал Алене, что успешно перенес заражение COVID-19 и приобрел антитела к вирусу. Однако вскоре у него оторвался тромб, и художник умер.

Кравец полна решимости посетить выставку работ Заграевского. Она откроется 8 июля в Выставочном зале союза художников России.



"Имя Сережи, — уверенно заявляет Алена, — будет жить до тех пор, пока мы будем помнить о нем. А помнить мы будем долго".



Ранее сообщалось, что в причине смерти Заграевского замешана болезнь.