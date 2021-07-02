Девочка играла на поляне парка

Стилист Оксана Он на своей странице в Инстаграме опубликовала в разделе Stories видео с Мией Табаковой. Ребенку всего десять месяцев. На видео Мия играет с маленькой дочкой стилиста в парке, вокруг все устроено для пикника на природе. Оксана Он прокомментировала действия девочек фразой "Миа Павловна оглушила".



25-летний Павел Табаков стал отцом в августе прошлого года. Его мать Марина Зудина подтвердила, что она стала бабушкой, в мае. Дочь Табакова живет с матерью, Софьей Синицыной, которую актер всячески поддерживает материально и даже снимает квартиру в Москве.

Ранее Утро.ру писали, почему Табаков-младший не женился на матери своего ребенка.