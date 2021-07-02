В сети появилось новое видео с дочкой Павла Табакова

В сети появилось новое видео с дочкой Павла Табакова
Павел Табаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Девочка играла на поляне парка 

Стилист Оксана Он на своей странице в Инстаграме опубликовала в разделе Stories видео с Мией Табаковой. Ребенку всего десять месяцев. На видео Мия играет с маленькой дочкой стилиста в парке, вокруг все устроено для пикника на природе. Оксана Он прокомментировала действия девочек фразой "Миа Павловна оглушила". 

25-летний Павел Табаков стал отцом в августе прошлого года. Его мать Марина Зудина подтвердила, что она стала бабушкой, в мае. Дочь Табакова живет с матерью, Софьей Синицыной, которую актер всячески поддерживает материально и даже снимает квартиру в Москве. 

Скриншот www.instagram.com/oksanaon/

Ранее Утро.ру писали, почему Табаков-младший не женился на матери своего ребенка. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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