Музыкант заявил, что некоторым лучше не пытаться петь

Популярный российский и советский исполнитель Виктор Салтыков нелестно отозвался об артистке Ольге Бузовой. У солиста "Электроклуба" и "Форума" возникли большие сомнения по поводу вокальных способностей звездной дивы.

Виктор в выражениях не стеснялся: по мнению певца, вышедшая из "Дома – 2" Ольга является позором для всей страны. Артист сравнил уровень Бузовой с Аллой Пугачевой – последняя, уверен Салтыков, не просто прекрасный вокалист, но и превосходная, великая певица, сделавшая большой вклад в отечественную музыку.

По мнению солиста "Форума", Ольге даже и не стоит пытаться приблизиться к самым простым хитам королевы отечественной эстрады вроде "Мадам Брошкиной".

"Никогда она так не споет. Считаю, что это позор для нашей страны. Имею в виду, люди, не умеющие петь, по каким-то причинам это делают", – высказался музыкант в интервью журналисту Антону Красовскому на ЮТуб-канале "Антонимы".

В целом, Бузова пытается пробовать себя в различных сферах деятельности, выступая в театре и на телевидении. Не пинает ее только ленивый: недавний шквал критики обрушился на исполнительницу песни "Водица" несколькими неделями ранее, перед премьерой спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе, где она примерила на себя одну из ролей.

Не так давно Бузову раскритиковали в социальных сетях за выбор одежды: певица появилась в монастыре в спортивным костюме, а на одной из публикаций предстала с непокрытой головой, чем вызвала сильнейшее негодование у пользователей.