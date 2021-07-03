Кадры с фигуристом показала Татьяна Навка

Последние годы для четы Заворотнюк-Чернышев дались крайне тяжело. Рождение дочери, дорогостоящее лечение артистки, зарабатывать деньги на которое приходится фигуристу – все это, судя по всему, сильно сказалось на муже Анастасии. Недавно спортсмен впервые за долгое время вышел в свет во время гастролей со спектаклем Татьяны Навки, и, как отметила публика, мужчина выглядит сильно изможденным.

На странице Навки в "Инстаграме" появились кадры с мероприятия, на которых можно было увидеть Петра Чернышева. Многие в комментариях обрадовались, что фигурист вышел в свет, однако внешний вид их поразил. Некоторые отметили, что муж Заворотнюк сильно похудел, постарел и осунулся, приводит высказывания комментаторов "Телепрограмма", которые, к слову, позже были удалены.

Уже два года семья Заворотнюк всеми силами пытается помочь артистке справиться с тяжелой болезнью. По неподтвержденной информации, Анастасия страдает от рака мозга. Гастроли с ледовыми шоу для Чернышева являются основным источником заработка денег для лечения, стоимость которого ежемесячно составляет несколько сотен тысяч рублей. Накануне выступлений фигуристу приходилось сутками проводить время на репетициях, что, вероятно, сказалось на его состоянии и внешнем виде.

О самочувствии самой Анастасии Заворотнюк известно мало. По слухам, после лечения, у нее начались новые проблемы.