В ситуации разбираются приставы и полиция

Бывшая супруга звездного продюсера Иосифа Пригожина Елена Соколова попала в беду: представитель женщины рассказал о том, что его клиентка столкнулась с мошенничеством.

Так, к Елене домой нагрянули представители микрофинансовой организации, который взломали двери. Юрист утверждает, что аферисты решили забрать квартиру.

Мужчина сообщил, что оказался рядом и смог помешать планам мошенников. МФО неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, однако всегда находила способы уйти от ответственности.

Как пишет телеканал "360", полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

На опубликованных кадрах можно заметить, что у квартиры в ситуации разбирается юрист с представителем Федеральной службы судебных приставов, а также полицейские. Рядом стоят журналисты.

Как отмечает "Пятый канал", жертвами компании стали десятки людей, которые брали у МФО кредит под залог квартиры. По словам представителя Соколовой, аферисты всегда проворачивали мошеннические схемы в особо крупном размере.

Известно, что Елена вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака, уговорившего ее заложить квартиру, после чего потребовал свою долю в жилом помещении. Женщина обратилась в МФО для того, чтобы заложить квартиру, в которой проживала бывшая теща Пригожина, и подписала документы, в том числе и договор купли-продажи. Позднее оказалось, что Елена практически даром отдала жилплощадь МФО.

В прошлом году сообщалось о том, что наследница звездного продюсера Дания подхватила коронавирус, из-за которого просидела две недели дома. Позднее дочь Пригожина столкнулась с еще более серьезными проблемами: девушка осталась без гроша в кармане, однако сообщила, что обращаться к отцу за помощью не собирается.