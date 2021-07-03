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Бывшая супруга звездного продюсера Иосифа Пригожина Елена Соколова попала в беду: представитель женщины рассказал о том, что его клиентка столкнулась с мошенничеством.
Так, к Елене домой нагрянули представители микрофинансовой организации, который взломали двери. Юрист утверждает, что аферисты решили забрать квартиру.
Мужчина сообщил, что оказался рядом и смог помешать планам мошенников. МФО неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, однако всегда находила способы уйти от ответственности.
Как пишет телеканал "360", полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".
На опубликованных кадрах можно заметить, что у квартиры в ситуации разбирается юрист с представителем Федеральной службы судебных приставов, а также полицейские. Рядом стоят журналисты.
Как отмечает "Пятый канал", жертвами компании стали десятки людей, которые брали у МФО кредит под залог квартиры. По словам представителя Соколовой, аферисты всегда проворачивали мошеннические схемы в особо крупном размере.
Известно, что Елена вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака, уговорившего ее заложить квартиру, после чего потребовал свою долю в жилом помещении. Женщина обратилась в МФО для того, чтобы заложить квартиру, в которой проживала бывшая теща Пригожина, и подписала документы, в том числе и договор купли-продажи. Позднее оказалось, что Елена практически даром отдала жилплощадь МФО.
В прошлом году сообщалось о том, что наследница звездного продюсера Дания подхватила коронавирус, из-за которого просидела две недели дома. Позднее дочь Пригожина столкнулась с еще более серьезными проблемами: девушка осталась без гроша в кармане, однако сообщила, что обращаться к отцу за помощью не собирается.
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