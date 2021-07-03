Модельер в интервью рассказал о своей болезни

С 2016 года Валентин Юдашкин борется с тяжелым недугом. Этот путь дался модельеру и его семье тяжело. В интервью для "АиФ" он рассказал подробности, как прежил этот период.

Самую большую поддержку ему оказали дома – как в семейном, так и модельном. Юдашкин признался, что сперва после того, как у него нашли онкологию, испытал сильную апатию, выйти из которой удалось благодаря театру Олега Табакова. Тогда с ним связались Владимир Машков и Алла Сигалова, предложив поработать над спектаклем "Моя прекрасная леди". Это, признается модельер, стало для него спасением от негативных мыслей.

Немало усилий к его выздоровлению приложили врачи. Он заявил, что во время борьбы с болезнь убедился в высочайшем уровне российской медицины.

"Когда стало совсем плохо, доктора встали и просто, как на войну, пошли сражаться за мою жизнь", – рассказал он.

Медикам, отметил модельер, было без разницы кого спасать – простую бабушку или знаменитость. Объем усилий, который они прикладывали, чтобы излечить пациента, был равнозначным.

Юдашкин рассказал, что врачи вселили в него уверенность, что все будет хорошо.

"Ещё раз повторю: у нас очень развита наука, в нашей стране работают сильнейшие врачи, которые с любовью относятся к тому, что они делают. И день­ги для них далеко не на первом месте, поверьте мне!", – подытожил он.

Ранее Валентин Юдашкин рассказывал, что рак у него обнаружили пять лет назад – опухоль поразила одну из почек. Потом митостазы дошли до мозга.