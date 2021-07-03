"Стало совсем плохо": врачи смогли спасти онкобольного Юдашкина

"Стало совсем плохо": врачи смогли спасти онкобольного Юдашкина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модельер в интервью рассказал о своей болезни

С 2016 года Валентин Юдашкин борется с тяжелым недугом. Этот путь дался модельеру и его семье тяжело. В интервью для "АиФ" он рассказал подробности, как прежил этот период.

Самую большую поддержку ему оказали дома – как в семейном, так и модельном. Юдашкин признался, что сперва после того, как у него нашли онкологию, испытал сильную апатию, выйти из которой удалось благодаря театру Олега Табакова. Тогда с ним связались Владимир Машков и Алла Сигалова, предложив поработать над спектаклем "Моя прекрасная леди". Это, признается модельер, стало для него спасением от негативных мыслей. 

Немало усилий к его выздоровлению приложили врачи. Он заявил, что во время борьбы с болезнь убедился в высочайшем уровне российской медицины. 

"Когда стало совсем плохо, доктора встали и просто, как на войну, пошли сражаться за мою жизнь", – рассказал он.

Медикам, отметил модельер, было без разницы кого спасать – простую бабушку или знаменитость. Объем усилий, который они прикладывали, чтобы излечить пациента, был равнозначным. 

Юдашкин рассказал, что врачи вселили в него уверенность, что все будет хорошо. 

"Ещё раз повторю: у нас очень развита наука, в нашей стране работают сильнейшие врачи, которые с любовью относятся к тому, что они делают. И день­ги для них далеко не на первом месте, поверьте мне!", – подытожил он.

Ранее Валентин Юдашкин рассказывал, что рак у него обнаружили пять лет назад – опухоль поразила одну из почек. Потом митостазы дошли до мозга. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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