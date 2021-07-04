Актер предчувстовал свою смерть, но все равно отказался от помощи

Андрея Краско не стало 15 лет назад. И для друзей, и для поклонников новость о его смерти стала полной неожиданностью. Близкий друг актера, Андрей Ургант, решил поделиться с публикой подробностями последней встречи с, как он говорил, родным человеком.

Последний раз Краско и Ургант виделись на съемках первой части киноленты "Любовь-морковь". Тогда-то Андрей Львович и заметил, что его друг стал хуже выглядеть. Звезде "Убойной силы" предстояло улететь в Израиль по работе. Но желая помочь другу, Ургант предложил Краско полететь за границу, чтобы он подлечился и набрался сил. Говорил, что поедет вместе с ним, поддержит. Но Андрей Иванович отказался.

"Дай умереть, как мне хочется",

– вспомнил Ургант слова своего близкого друга.

По его словам, больше он ничего не смог сделать. Спустя две недели актера не стало. Печальную новость Андрею Львовичу сообщил сын. Иван позвонил ему за 5 минут до выхода на сцену и сказал: "Папа, держись".

"Я все сразу понял, потому что знал: Андрею оставались считанные дни",

– с сожалением отметил Ургант.

На похороны артист приехать не смог. Но об этом его попросил сын, который сказал, чтобы Ургант-старший не устраивал истерик и не срывал работу. В итоге Иван пошел провожать Краско в последний путь один.

Ранее Иван Краско назвал истинную причину смерти своего сына.