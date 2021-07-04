Помощи не дождался: почему Шифрин бросил тяжелобольного Мускатина

Помощи не дождался: почему Шифрин бросил тяжелобольного Мускатина
Ефим Шифрин. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера не оказалось в числе захотевших поддержать продюсера людей

Несколько лет назад у Алексея Мускатина обнаружили неутешительный диагноз – лейкемия. И по сей день продюсер продолжает бороться с коварной онкологией. К счастью, рядом есть люди, которым небезразлична его судьба, поэтому они всячески его поддерживают – и морально, и финансово. Для операции ему нужно полтора миллиона рублей. Бывшие подопечные и друзья собирают деньги, но вот Ефима Шифрина в этом списке не оказалось. 

Именно Мускатин занимался раскруткой актера в 1990-е годы, организовывал гастроли и даже добился того, что гонорар Шифрина с 300-400 долларов взлетел до 5-10 тысяч зеленых. Со временем отношения продюсера и артиста перестали быть исключительно рабочими, став дружескими. 

"Мое появление в театре и создание всего этого театра Ефима Шифрина –  это был переворот вообще в их структуре. Я научил их, что нужно делать рекламу. Появились часы "Ефим Шифрин", театр, появились пакеты, майки, плакаты – то, чего никогда не делалось", 

– вспоминает Алексей Михайлович. 

Однако между друзьями в один момент пробежала черная кошка, которая в итоге стала одной из причин, почему они больше не общаются. Так, Мускатин организовал несколько выступлений для другой звезды, что крайне не понравилось Шифрину. "Он еще и приревновал: почему я для другого делаю?" – вспомнил продюсер.

Но Мускатин не обижается на своего экс-протеже, отмечая, что сделанное останется на его совести. 

Ранее Шифрин высказался о своем завещании. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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