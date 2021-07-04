Актера не оказалось в числе захотевших поддержать продюсера людей

Несколько лет назад у Алексея Мускатина обнаружили неутешительный диагноз – лейкемия. И по сей день продюсер продолжает бороться с коварной онкологией. К счастью, рядом есть люди, которым небезразлична его судьба, поэтому они всячески его поддерживают – и морально, и финансово. Для операции ему нужно полтора миллиона рублей. Бывшие подопечные и друзья собирают деньги, но вот Ефима Шифрина в этом списке не оказалось.

Именно Мускатин занимался раскруткой актера в 1990-е годы, организовывал гастроли и даже добился того, что гонорар Шифрина с 300-400 долларов взлетел до 5-10 тысяч зеленых. Со временем отношения продюсера и артиста перестали быть исключительно рабочими, став дружескими.

"Мое появление в театре и создание всего этого театра Ефима Шифрина – это был переворот вообще в их структуре. Я научил их, что нужно делать рекламу. Появились часы "Ефим Шифрин", театр, появились пакеты, майки, плакаты – то, чего никогда не делалось",

– вспоминает Алексей Михайлович.

Однако между друзьями в один момент пробежала черная кошка, которая в итоге стала одной из причин, почему они больше не общаются. Так, Мускатин организовал несколько выступлений для другой звезды, что крайне не понравилось Шифрину. "Он еще и приревновал: почему я для другого делаю?" – вспомнил продюсер.

Но Мускатин не обижается на своего экс-протеже, отмечая, что сделанное останется на его совести.

Ранее Шифрин высказался о своем завещании.