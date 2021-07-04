Перепуганной жене артиста пришлось срочно звонить в Коммунарку

Первого июля стало известно, что Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Вскоре в соцсетях стали появляться сообщения о том, что основатель группы "Звуки Му" скончался. Жена прокомментировала слухи в соцсетях о смерти Мамонова от коронавируса.

Супруга артиста рассказала, что звонила в Коммунарку, чтобы узнать, что происходит с ее мужем. Там ее заверили, что если что-то произойдет, ей сообщат первой и посоветовали выключить соцсети. Ольга призналась, что попросила невестку стирать глупости, которые пишут об их родственнике в соцсетях.

Мамонова рассказала РБК, что ее муж все еще подключен к ИВЛ, его состояние тяжелое. На данный момент ситуация не ухудшается. У музыканта поражены 87% легких. Ольга поведала "Звезде", что в больницу к нему никого не пускают, он "недоступен как растение".

Перед подключением к ИВЛ Мамонов находился в больнице уже пять дней. Музыкант попал туда с высокой температурой и отдышкой. Два года назад артист перенес инфаркт.

"Звуки Му" появились на советской эстраде в 1980-х годах. В начале XXI века группа прекратила свое существование. В 2015-м Мамонов создал обновленный коллектив "Совершенно новые Звуки Му".