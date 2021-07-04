На телеведущую выплеснулась волна негатива от оскорбленных женщин

Анфиса Чехова поплатилась за необдуманные слова. В эфире ведущая случайно оскорбила бурятских женщин.

Конфуз произошел на передаче "Скажи, подруга" во время обсуждения разнообразных процедур у косметолога. Чехова поделилась неудачным опытом. Мол, однажды в результате похода к специалисту она "стала бурятской женщиной". Такое сравнение Анфиса привела, намекая, каким опухшим стало ее лицо. При этом она добавила, что была похожа на побитую алкоголичку и не могла смотреть на свое отражение.

После этого заявления на ведущую обрушилась волна негатива. В соцсетях ее обвинили в расизме – бурятские женщины сочли подобные сравнения оскорбительными. На фоне критики от разобиженных дам Чеховой пришлось публично извиняться. В своем Инстаграм она выложила видео, где призналась, что "ляпнула глупость" и не хотела никому причинить боль.

"Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу!" – раскаивается Чехова.

Большая часть пользовательниц сменила гнев на милость. Тех, кто еще дуется, призвали научиться прощать. Кроме того, в комментариях под постом некоторые девушки напомнили, что человеку свойственно ошибаться.

"Здорово, что есть смелость признать свою вину и оплошность но конечно же Анфиса не хотела вовсе обидеть кого-либо, мы часто сравниваем себя и других, без злого умысла, давайте уметь прощать", – написала одна из подписчиц.

Ранее Чехова заявила, что в России ей неуютно. Звезда призналась, что мечтает переехать в США.

