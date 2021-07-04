Стало известно, с кем известная телеведущая проводит отпуск

Не успели утихнуть страсти после известий о разрыве Ксении Бородиной с супругом, как появились слухи, что ее сердце снова занято.

Как сообщают СМИ, отпуск в Армении ведущая проводит не в одиночестве. Так, "СтарХит" пишет, что компанию Ксении составил Эрик Авагян. Ресторатор якобы оказывает ей знаки внимания и буквально заваливает цветами. На одном из отпускных фото Бородина позирует в окружении роскошных бело-розовых букетов.

Сама ведущая пока хранит загадочное молчание и не говорит, появился ли в ее жизни новый мужчина.

Напомним, ранее Бородина попросила обеспокоенных разладом в звездной семье поклонников прекратить ее жалеть. Она заявила, что не собирается устраивать публичных истерик, а если и захочет поплакать в жилетку, сделает это в кругу близких и друзей.

Тем временем журналисты подсчитали, сколько успела заработать Бородина за время брака с Омаровым и какое имущество предстоит поделить супругам. Так, пара успела приобрести элитное жилье за городом, которое вместе с ремонтом обошлось в 30 миллионов рублей.

