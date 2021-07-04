Поклонники не сразу узнали актрису

Татьяна Догилева в последнее время крайне редко появляется на публике. Возможно, именно по этой причине свежее фото знаменитой актрисы сильно удивило поклонников, которые заметили, что звезда российского кинематографа заметно поправилась и постарела.

Снимок появился на странице ведущего Николая Злобина. Он выложил действительно редкое фото, на котором запечатлен рядом с Догилевой.

"Блондинка за углом",

– подписал снимок Злобин.

Звезда фильма "Один на миллион" предстала перед фанатами без макияжа, в черной футболке. Внимание многих пользователей Сети привлек яркий синяк на запястье Догилевой.

В комментариях одни восхитились, что даже спустя столько лет актриса продолжает оставаться самой собой. "Настоящая ,талантливая и любимая", "Замечательная, до боли искренняя, добрая. Не за каждым углом такую блондинку встретишь", – отметили преданные поклонники.

Другие же сделали акцент на том, как изменилась звезда. Кто-то даже предположил, что причиной таких перемен во внешности стало какое-то серьезное заболевание.

"Время беспощадно", "Бегут года", "Догилеву не узнал", "Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?", "Блондинка уже не та",

– написали под свежим фото.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба звезды фильма "Блондинка за углом" Догилевой. Судьба то и дело подкидывала актрисе новые испытания.