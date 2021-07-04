Семейный кадр растрогал поклонников

Анастасия Шубская воспитывает двух детей, которые появились на свет в браке с Александром Овечкиным. Сергей появился на свет в 2018 году – скоро ему исполнится 3 года, а малыш Илья родился в мае прошлого года. Семья решила организовать фотосессию, результатами которой дочь Веры Глаголевой поделилась в социальных сетях.

Анастасия выложила серию фотографий, на которых старший сын звездной семьи спокойно сидит на руках у мамы, а его младший брат устроился на руках у отца. И, судя по удивленному выражению лица, объятия Сережи застали его врасплох.

В комментариях многие отметили, что фотосъемка получилась очень трогательной. Супруга Овечкина часто делится фотографиями наследников. И все чаще поклонники начали замечать, что Илья очень похож на маму Анастасии, Веру Глаголеву, которой не стало в августе 2017 году от рака желудка.

Вот и в этот раз под публикацией нашлись те, кто написал, что Илюша – копия Глаголевой.

"Ваш младшенький так похож на вашу маму", "Красивые мальчики", "Илюша на бабушку похож", "А маленький очень на Веру похож", "Такая чудесная и классная семья! Детки Супер!"

– написали поклонники звездного семейства.

Ранее близкий друг Глаголевой, режиссер Аким Салбиев, озвучил новую версию смерти звезды киноленты "Бедная Саша".