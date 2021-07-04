Представительница тяжелобольной певицы не выдержала вранья

Яна Богушевская, PR-менеджер МакSим, не смогла больше молчать, просматривая новости в СМИ о звезде.

Так, ее особенно возмутили слухи о том, что она лежит в дорогущей VIP-клинике, а лечение обходится в миллионы рублей. Богушевская сделала заявление в своем инстаграм, процитировав один из заголовков.

"Это ложь", – написала она.

Также Богушевская призвала журналистов прекратить распускать слухи о романе МакSим с неврологом Рамилем Артюшевым. Медик лишь помогал певице восстановиться, когда она упала с лошади, и на этом все, заявила пиарщица.

МакSим до сих пор находится в искусственной коме. Пока неизвестно о сколько-нибудь заметных изменениях в ее состоянии. В конце июня медики сообщили, что у певицы обнаружили сопутствующую болезнь, которая негативно влияет на печень. Она могла стать причиной ухудшения состояния звезды.

Ранее журналист Антон Красовский дал страшный прогноз. По его мнению, вероятность того, чтоМакSим выживет, составляет лишь 2%.