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Поклонники затаив дыхание ждут новостей о состоянии певицы МакSим. Накануне к исполнительнице хита "Знаешь ли ты" приходил ее духовник, который сообщил прессе, что соборовал и причастил певицу, которая находится в коме. И во время таинства артистка пришла в себя. Представительница Марины Максимовой (настоящее имя МакSим – прим. ред.) рассказала о случившемся чуде.
От Маргариты Соколовой фанаты узнают самые достоверные новости. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором отец Лука еще раз подтвердил, что во время соборования и причастия МакSим осознавала происходящее, пишет телеканал "360".
Но директор певицы поспешила внести ясность в слова священника.
"Еще рано говорить о том что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг о.Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются!"
– заключила Соколова, призвав всех, кто переживает за здоровье певицы, помолиться за нее.
Ранее PR-менеджер Максимовой раскрыла правду о стоимости ее лечения. Яну Богушевскую вывели из себя СМИ, пишущие о том, что певица находится в дорогостоящей клинике, а лечение ей обходится в миллионы рублей.
Ранее журналист Антон Красовский заявил, что с вероятностью 98% певица МакSим не выживет.
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