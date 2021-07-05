Родные и близкие артисты не теряют надежды

Поклонники затаив дыхание ждут новостей о состоянии певицы МакSим. Накануне к исполнительнице хита "Знаешь ли ты" приходил ее духовник, который сообщил прессе, что соборовал и причастил певицу, которая находится в коме. И во время таинства артистка пришла в себя. Представительница Марины Максимовой (настоящее имя МакSим – прим. ред.) рассказала о случившемся чуде.

От Маргариты Соколовой фанаты узнают самые достоверные новости. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором отец Лука еще раз подтвердил, что во время соборования и причастия МакSим осознавала происходящее, пишет телеканал "360".

Но директор певицы поспешила внести ясность в слова священника.

"Еще рано говорить о том что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг о.Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются!"

– заключила Соколова, призвав всех, кто переживает за здоровье певицы, помолиться за нее.

Ранее PR-менеджер Максимовой раскрыла правду о стоимости ее лечения. Яну Богушевскую вывели из себя СМИ, пишущие о том, что певица находится в дорогостоящей клинике, а лечение ей обходится в миллионы рублей.

Ранее журналист Антон Красовский заявил, что с вероятностью 98% певица МакSим не выживет.