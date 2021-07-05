На решение повлияли сразу несколько факторов

Сын Константина Хабенского вместе с бывшей тещей, которая занималась воспитанием внука с самого его рождения, возвращаются на родину. Наследник известного актера долгое время жил в Барселоне, но настало время перемен.

До этого Ваня, сын Хабенского от Анастасии Федосеевой, учился в одной из самых лучших школ - Aula Escola Europea. В процессе учебы учителя делают упор на художественное и цифровое воспитание детей. Также особое внимание уделяется изучению иностранных языков.

Наследник звезды российского кинематографа учил сразу четыре: испанский, каталанский, английский и французский. Сейчас Ваня говорит на них почти свободно.

Но теперь мальчику предстоит пойти в школу в России. Да, сын Хабенского продолжит жить с тещей актера в отдельной квартире, но все-таки звезда "Ночного дозора" перевез своего ребенка обратно в Россию.

Как сообщают осведомленные источники, решение было взвешенным и осознанным. Больше мама Федосеевой и ее внук в Испанию не планируют.

Неясно, что именно сподвигло родных актера перебраться обратно в Москву. Но на решение повлияла не только пандемия и нежелание жить на 2 страны, но и каталонский сепаратизм, из-за которого со следующего учебного года существенно меняется школьная программа. Например, будет снижено количество доступных для изучения иностранных языков.

Но главное не это.

"Знаменитый невероятно рад, что сын теперь всегда будет рядом",

– подытожили близкие к Хабенскому люди.

Ранее свежий кадр актера произвел фурор в Сети.