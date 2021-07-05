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Черный список министерства культуры и информационной политики Украины продолжает пополняться. Теперь угрозой национальной безопасности страны признали Дмитрия Губерниева.
Сам спортивный комментатор пока никак не комментировал случившееся. Причины такого решения СБУ неизвестны, но в Сети в шутку предположили, что телеведущий слишком громко кричит "Россия!"
Ранее украинские власти объявили Киркорова угрозой нацбезопасности. Однако позже поп-короля убрали из черного списка.
На данный момент в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, находятся 204 человека.
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