Губерниев пополнил черный список украинского Минкультуры

Телеведущему запретили въезд в Незалежную

Черный список министерства культуры и информационной политики Украины продолжает пополняться. Теперь угрозой национальной безопасности страны признали Дмитрия Губерниева. 

Сам спортивный комментатор пока никак не комментировал случившееся. Причины такого решения СБУ неизвестны, но в Сети в шутку предположили, что телеведущий слишком громко кричит "Россия!"

Ранее украинские власти объявили Киркорова угрозой нацбезопасности. Однако позже поп-короля убрали из черного списка. 

На данный момент в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, находятся 204 человека.

Источник: Министерствокультуры и информационной политики Украины ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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