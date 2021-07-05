Умер Владимир Меньшов

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Скончался прославленный российский и советский режиссер Владимир Меньшов. Причиной гибели артиста стал коронавирус. Ему был 81 год. Об этом сообщили в "Мосфильме".
"Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", – сказано в сообщении.
Подробности о прощании с артистом станут известны позднее. В больнице продолжает находится его супруга Вера Алентова. У нее, по неподтвержденной информации, коронавирус.
Владимир Меньшов являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР. Среди самых известных его киноработ – "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайскій сервизъ", "Зависть богов". Также был лауреатом американской кинопремии "Оскар".
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