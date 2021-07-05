Артист заявил, что подал заявление на участника "Евровидения"

Лидер музыкального коллектива "Ногу свело" Макс Покровский написал в полицию заявление на Диму Билана. Артист просит у правоохранительных органов привлечь коллегу по цеху к ответственности из-за того, что в его адрес поступают угрозы и оскорбления.

Покровский уверен, что все вербальные выпады, с которыми он столкнулся в мобильном мессенджере, исходят от Билана.

Известно, что заявление с просьбой о привлечении музыканта к ответственности поступило в отдел полиции Рузского района в Подмосковье. Макс сообщил, что перезвонил на злополучный номер через Ватсап и переговорил с автором, после чего выразил уверенность, что угрозы исходили от самого Билана.

Полиция уже проводит проверку. Как пишет "Московский комсомолец", номер, на который перезвонил оскорбленный музыкант, зарегистрирован в Канаде.

Напомним, несколькими днями ранее Покровский обрушился с гневом на Билана, записав видео. На нем разъяренный артист ругает коллегу, обвиняя того в срыве своего концерта в Петербурге. Макс уверен, что многократный участник "Евровидения" наплевал на санитарно-эпидемиологические нормы со своим коллективом, чем оказал другим музыкантам медвежью услугу.

Позднее Билан ответил на обвинения фронтмена "Ногу свело", заявив о том, что рокер "снимает свой хайповый сериал", а за чужую организационную работу он не может нести ответственность: в каждом городе установлены свои ограничения.

"Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю!" – высказался Билан в своем "Инстаграм".

Певец считает, что винить его в срыве чужих концертов крайне глупо, а надевать маску на лицо каждому зрителю он не может.