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Владимир Меньшов умер в больнице во время лечения от коронавируса, и, как стало известно, последние дни были для артиста крайне тяжелыми.
Как сообщает телеграм-канал "112", 22 июня режиссера госпитализировали в 15-ю московскую больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Через некоторое время его было принято подключить к ИВЛ – состояние было тяжелым.
Сегодня, 5 июля, в 9:30 утра Владимир Меньшов ушел из жизни.
Сейчас в больнице продолжает находится его жена Вера Алентова, информации о ее состоянии нет.
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