Прославленного режиссера не стало сегодня, в 9:30 утра

Владимир Меньшов умер в больнице во время лечения от коронавируса, и, как стало известно, последние дни были для артиста крайне тяжелыми.

Как сообщает телеграм-канал "112", 22 июня режиссера госпитализировали в 15-ю московскую больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Через некоторое время его было принято подключить к ИВЛ – состояние было тяжелым.

Сегодня, 5 июля, в 9:30 утра Владимир Меньшов ушел из жизни.

Сейчас в больнице продолжает находится его жена Вера Алентова, информации о ее состоянии нет.