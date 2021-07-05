Появились подробности кончины Меньшова

Появились подробности кончины Меньшова
Владимир Меньшов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Прославленного режиссера не стало сегодня, в 9:30 утра

Владимир Меньшов умер в больнице во время лечения от коронавируса, и, как стало известно, последние дни были для артиста крайне тяжелыми. 

Как сообщает телеграм-канал "112", 22 июня режиссера госпитализировали в 15-ю московскую больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Через некоторое время его было принято подключить к ИВЛ – состояние было тяжелым. 

Сегодня, 5 июля, в 9:30 утра Владимир Меньшов ушел из жизни. 

Сейчас в больнице продолжает находится его жена Вера Алентова, информации о ее состоянии нет. 

Источник: телеграм-канал "112" • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость273942
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Сколько еще начальники будут сопли жевать о том, что вакцинация добровольная? Я прошел через тяжелую форму, совет всем один - бегите вакцинироваться пока не попали в больницу. Не пронесет. Рано или поздно переболеют все! Здоровья всем!
Гость273934
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Скорее всего наоборот, привились, и произошло антителозависимое усиление инфекции после вакцинации
ГостьБ
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Самое жуткое, если, как может оказаться, его дети или внуки - антипрививочники и отговорили вакцинироваться
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