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5 июля не стало Владимира Меньшова. Режиссера, подарившего зрителям культовые фильмы "Любовь и голуби", "Ширли-Мырли" и "Москва слезам не верит". Друзья, коллеги и самые близкие сейчас находятся в шоке, пытаясь осознать, что великого артиста больше нет.
Дочь режиссера Юлия почтила память отца, опубликовав кадр из фильма "Любовь и голуби".
"Все. Все… все…",
– подписала публикацию актриса.
В комментариях к публикации именитые артисты выразили свои соболезнования семье режиссера.
"Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Эта потеря для всех нас",
– написал Максим Галкин.
Слова сочувствия также выразила Наталья Подольская, Мария Кожевникова, Яна Чурикова, Анастасия Цветаева и другие.
Карен Шахназаров в разговоре с телеканалом "360" назвал Меньшова своим лучшим другом, заметив, что режиссер был "фигурой эпохальной абсолютно".
"Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная",
– печально отметил Шахназаров.
Валерий Гаркалин, исполнивший главную роль в киноленте "Ширли-Мырли", еле сдержал слезы и признался, что будет долго скорбеть по режиссеру, добавив, что работы Меньшова всегда "попадали" в сердце зрителя, пишет "Пятый канал".
Актер Иван Краско подчеркнул, что уважал Владимира Валентиновича за честность и преданность своим принципам.
"Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была",
– заключил артист.
Александр Калягин рассказал, что у оскароносного режиссера была непростая жизнь, но очень любящая его семья.
"Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь",
– оценил вклад Меньшова в культуру его коллега.
Актер Александр Михайлов, сыгравший в фильме "Любовь и голуби", в беседе с РИА "Новости" назвал уход народного артиста огромной потерей.
Режиссер скончался сегодня, 5 июля, в 9:30 утра. Последние дни были для артиста крайне тяжелыми. Он был болен коронавирусом.
Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище в Москве. Информации о дате и времени прощания пока нет.
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