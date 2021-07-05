"Колоссальная потеря": как близкие и коллеги отреагировали на смерть Меньшова

Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Меньшов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Меньшов. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Владимир Меньшов с дочерью и внуком. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Уход актера стал для многих большим ударом

5 июля не стало Владимира Меньшова. Режиссера, подарившего зрителям культовые фильмы "Любовь и голуби", "Ширли-Мырли" и "Москва слезам не верит". Друзья, коллеги и самые близкие сейчас находятся в шоке, пытаясь осознать, что великого артиста больше нет.

Дочь режиссера Юлия почтила память отца, опубликовав кадр из фильма "Любовь и голуби". 

"Все. Все… все…",

– подписала публикацию актриса. 

В комментариях к публикации именитые артисты выразили свои соболезнования семье режиссера.

"Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Эта потеря для всех нас", 

– написал Максим Галкин. 

Владимир Меньшов с дочерью и внуком. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Слова сочувствия также выразила Наталья Подольская, Мария Кожевникова, Яна Чурикова, Анастасия Цветаева и другие. 

Владимир Меньшов. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Карен Шахназаров в разговоре с телеканалом "360" назвал Меньшова своим лучшим другом, заметив, что режиссер был "фигурой эпохальной абсолютно". 

"Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная",

– печально отметил Шахназаров. 

Валерий Гаркалин, исполнивший главную роль в киноленте "Ширли-Мырли", еле сдержал слезы и признался, что будет долго скорбеть по режиссеру, добавив, что работы Меньшова всегда "попадали" в сердце зрителя, пишет "Пятый канал". 

Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Актер Иван Краско подчеркнул, что уважал Владимира Валентиновича за честность и преданность своим принципам. 

"Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была", 

заключил артист. 

Александр Калягин рассказал, что у оскароносного режиссера была непростая жизнь, но очень любящая его семья. 

"Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь", 

– оценил вклад Меньшова в культуру его коллега. 

Владимир Меньшов и Вера Алентова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com

Актер Александр Михайлов, сыгравший в фильме "Любовь и голуби", в беседе с РИА "Новости" назвал уход народного артиста огромной потерей. 

Владимир Меньшов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Режиссер скончался сегодня, 5 июля, в 9:30 утра. Последние дни были для артиста крайне тяжелыми. Он был болен коронавирусом. 

Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище в Москве. Информации о дате и времени прощания пока нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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