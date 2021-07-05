Названо место похорон Меньшова

Дату и время прощания объявят позже

Стало известно, где планируется похоронить Владимира Меньшова. По данным источника РИА "Новости", близкого к семье, режиссер упокоится на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Информации о дате и времени прощания с артистом пока нет – их объявят позже. 

Напомним, Меньшова не стало 5 июля. Он скончался на 82 году жизни из-за последствий коронавируса. 

По данным СМИ, режиссер боролся с инфекцией две недели. Последний день жизни он застал на больничной койке.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Эстонии предрекли вхождение в состав России после претензий на Псковскую область

Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты

В НАТО решили рисковать украинцами для провокаций в Черном море

По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1717 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей