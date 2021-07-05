Дату и время прощания объявят позже

Стало известно, где планируется похоронить Владимира Меньшова. По данным источника РИА "Новости", близкого к семье, режиссер упокоится на Новодевичьем кладбище в Москве.

Информации о дате и времени прощания с артистом пока нет – их объявят позже.

Напомним, Меньшова не стало 5 июля. Он скончался на 82 году жизни из-за последствий коронавируса.

По данным СМИ, режиссер боролся с инфекцией две недели. Последний день жизни он застал на больничной койке.