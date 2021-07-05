Из-за оскорблений Лукашенко: генпрокуратура Белоруссии требует от России выдать Агурбаш

Из-за оскорблений Лукашенко: генпрокуратура Белоруссии требует от России выдать Агурбаш
Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дома на звезду возбудили два уголовных дела

Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что направила Российской Федерации запрос о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности. Об этом стало известно сегодня, 5 июля.

Как отметили в надзорном ведомстве, в отношении исполнительницы возбуждено два уголовных дела. Санкционирован арест певицы, отмечает РИА "Новости".

В прокуратуре Белоруссии утверждают, что с августа прошлого года Агурбаш занималась размещением в Сети сведений, который возбуждают социальную вражду против правоохранительных органов, госслужащих и представителей официального Минска, поддерживающих государственный конституционный строй республики.

Представитель звезды позднее сообщил, что у Анжелики имеется российское гражданство, о ее белорусском информации нет. В настоящее время звезда находится в России.

Напомним, ранее Агурбаш заявляла на своей странице в социальной сети "Инстаграм", что белорусская прокуратура возбудила против нее уголовное дело. Речь идет о статьях за разжигание розни и "Публичное оскорбление президента". Популярную артистку объявили в розыск. В случае признания вины Анжелике может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Известно, что летом 2020 года Агурбаш выступила против действующих властей, публично поддержав экс-кандидата на пост главы республики Светлану Тихановскую. Также исполнительница приняла в Москве участие на акции солидарности с белорусскими протестующими.

Сама исполнительница не сомневается, что происходящее в Белоруссии можно смело назвать беззаконием астрономических масштабов, а глава республики Александр Лукашенко не только держит белорусов в плену, но и устраивает беспощадные репрессии. Звезда считает, что граждане должны взять инициативу в свои руки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость273988
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Молодец Анжелика!!!! Смерть фашизму!!! Убийце , садисту и вору Лукашенко уготовлена Гаага….— уйди, мразь, дай народу жизни!!!!!! Жыве Беларусь!!!!
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