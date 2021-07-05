Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
792 новости
Владимира Меньшова отправят в последний путь 8 июля. Прощание с режиссером пройдет в Доме кино. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Похоронить Меньшова было решено на Новодевичьем кладбище.
Напомним, прославленный российский и советский режиссер скончался 5 июля от осложнений на фоне заболевания коронавирусом. Две недели он провел в тяжелом состоянии в больнице.
Родные и коллеги отреагировали на скорбное известие, сдержать эмоции смогли не все.
Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты
По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы