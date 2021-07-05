Место похорон артиста назвали ранее

Владимира Меньшова отправят в последний путь 8 июля. Прощание с режиссером пройдет в Доме кино. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Похоронить Меньшова было решено на Новодевичьем кладбище.

Напомним, прославленный российский и советский режиссер скончался 5 июля от осложнений на фоне заболевания коронавирусом. Две недели он провел в тяжелом состоянии в больнице.

Родные и коллеги отреагировали на скорбное известие, сдержать эмоции смогли не все.