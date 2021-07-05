Определена дата прощания с Меньшовым

Место похорон артиста назвали ранее

Владимира Меньшова отправят в последний путь 8 июля. Прощание с режиссером пройдет в Доме кино. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России. 

Похоронить Меньшова было решено на Новодевичьем кладбище. 

Напомним, прославленный российский и советский режиссер скончался 5 июля от осложнений на фоне заболевания коронавирусом. Две недели он провел в тяжелом состоянии в больнице. 

Родные и коллеги отреагировали на скорбное известие, сдержать эмоции смогли не все. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Эстонии предрекли вхождение в состав России после претензий на Псковскую область

Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты

В НАТО решили рисковать украинцами для провокаций в Черном море

По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1717 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей