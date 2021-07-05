Журналисты с Незалежной своеобразно осветили новость о кончине знаменитости

В Москве ушел из жизни знаменитый советский и российский режиссер Владимир Меньшов, известный по фильмам "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Новость распространили и украинские медиа, которые припомнили артисту все антиукраинские "грехи".

Так, журналисты портала Liga.net. заявили, что оскароносный режиссер был одним из фигурантов списка лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" Незалежной. Причиной была твердая убежденность Меньшова в его позиции по Крыму и событиям донбасского конфликта.

В публикации, озаглавленной "Умер актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам", говорится о том, что покойный артист был включен в указанный перечень Министерством культуры Незалежной.

Украинские журналисты припомнили Меньшову его передачу 1 млн рублей Донбассу и ответ на вопрос о том, что должна была делать Российская Федерация после воссоединения с Крымом. Тогда режиссер заявил, что, по всей видимости, следовало таким же образом урегулировать донбасский конфликт.

Также источник вспомнил остальных недавно скончавшихся популярных кинодеятелей из России, которые поддерживали аналогичную позицию по Крыму с Донбассом. Так, в декабре прошлого года скончался Валентин Гафт, который назвал давнюю передачу Крыма УССР несправедливой. Месяцем позднее в российской столице скончался Василий Лановой, который считал Крым территорией России.

Напомним, Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.