Певец высказал свое отношение к телеведущему в шоу Ксении Собчак

Валерий Меладзе назвал Бориса Корчевникова подлым человеком, который лезет людям под кожу. Свое мнение он выразил на шоу "Осторожно, Собчак!" во время "супер игры". Ксения Собчак предлагала ему выбор между популярными медийными личностями. Знаменитый певец должен был выбрать, кто их них менее опасен для подрастающего поколения. Когда выбор дошел до Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова, Меладзе без колебаний выбрал телеведущую.

"Ну конечно я выберу Леру, как менее опасную, — уверенно заявил Меладзе, — Корчевников подлее".

Меладзе отметил, что не знает точно, кто "шепчет в ухо" известному телеведущему. Однако он подчеркнул, что нельзя скидывать всю вину на его редакторов. По его мнению, Борис Корчевников с большим удовольствием вытаскивает их людей все их тайны и делает достоянием общественности.

"Осуждайте меня, его поклонники, но я никогда не поменяю своего мнения", – закончил Меладзе.

Он также выразил свое отношение к Лере Кудрявцевой. Артист уверен, что певица в целом ведет себя приемлемо и не несет вреда русскому обществу. Певец отметил, что пусть Кудрявцева порой и занимается сомнительной деятельность, но этим грешит все телевиденье, и ее нельзя за это винить.

Правила "Супер игры" шоу "Осторожно, Собчак!" предусматривают, что фото медийных личностей, которых не выбрал гость, продолжают свой путь до финала. В конце выпуска должна была определиться самый негативный кумир для молодежи. Меладзе в конце концов определил им Бориса Корчевникова.

Ксения Собчак перед финальным выбором затронула конфликт, который случился между Ани Лорак и его братом Константином. В кратком обсуждении Меладзе отметил, что его брат не мог сделать ничего подобного в чем артистка его обвиняла, а также еще раз выразил свое негативное отношение к Корчевникову, назвав его "гадиной".

Ранее Утро.ру писали, что Ани Лорак призвала прекратить травлю Константина Меладзе.