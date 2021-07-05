Покойный артист строго следовал своим принципам

5 июля стало днем, когда этот мир покинула очередная легенда. Гениальный режиссер и артист Владимир Меньшов скончался из-за COVID-19. В день его смерти журналисты припомнили яркий поступок, который Владимир Валентинович совершил во время вручения кинонаград.

На долю Меньшова выпала "участь" выдавать заветную награду за лучший фильм 2007-года. На организованном телекомпанией "MTV Россия" мероприятии было решено, что главный приз достанется скандальной киноленте "Сволочи". Однако Владимир Валентинович имел свое мнение насчет этой кинокартины.

Когда Меньшов вскрыл конверт и увидел, что приз достается фильму "Сволочи", он посетовал: мол, "не пронесло". Видимо, именитый артист до последнего рассчитывал, что главная награда достанется более достойному с его точки зрения фильму.

В любом случае, Владимир Валентинович не собирался "марать руки" и награждать эту кинокартину.

"Вручать приз фильму, достаточно подлому, я попросил бы Памелу Андерсон", – отрезал ныне покойный мэтр.

Меньшов бросил конверт на пол и удалился. Зал разразился бурными овациями, судя по всему, одобрив поступок своего кумира. Видеоролик с инцидентом опубликовали авторы телеграм-канала "Пул №3".

Ранее "Утро.ру" делилось последними подробностями кончины Меньшова. Любимец миллионов покинул этот мир в понедельник в 9:30 утра.