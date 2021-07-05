Имущество кинодеятеля, вероятнее всего, получат его жена и дочь

Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, полученных после перенесенного коронавируса, а именно – от воспаления легких. Режиссер был известен благодаря своему фильму "Москва слезам не верит", за который он получил премию "Оскар". Всему миру Меньшов оставил свои бессмертные работы, признанные мировой классикой, а в наследство близким – квартиру в Москве, дом и придомовой участок в деревне Селевкино и машину, пишут журналисты.

Принадлежащая знаменитому режиссеру квартира находится в центре Москвы, на Третьей Тверской-Ямской улице. Согласно риэлторским оценкам, стоимость недвижимости здесь составляет примерно 50 миллионов рублей. Дом Меньшова расположился недалеко от села Игнатово, в Дмитровском районе. Режиссеру также принадлежал большой участок с красивым пейзажем: лес, маленькие водоемы, природа. Примерная стоимость земли и дома оценивается в 30-40 миллионов рублей. Также кинодеятель владел автомобилем BMW X5.

Семейный адвокат Жанна Маргулис рассказала Teleprogramma.pro о том, как скорее всего будет распределяться наследство Владимира Меньшова. По ее словам, собственность покойного будет распределена между наследниками первой категории. Эти наследники – жена режиссера, Вера Алентова, и дочь, Юлия Меньшова. По закону Алентова получит три четвертых, так как ей принадлежит половина нажитого во время брака имущества. Если будет найдено завещание Меньшова, его собственность разделят так, как он этого хотел. Однако Маргулис утверждает, что его жена и дочь в прекрасных отношениях, и трудно представить, что они поссорятся из-за наследства любимого человека.

Ранее "Утро.ру" писало, что стали известны подробности смерти Меньшова.