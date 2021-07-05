Стефанович рассказал о реальном положении дел

Новость о госпитализации экс-супруга Аллы Пугачевой известного режиссера Александра Стефановича взорвала российскую прессу. Писали, что у знаменитости выявлена смертельно опасная болезнь – пресловутая коронавирусная инфекция. Однако эти новости оказались "уткой". Сам режиссер пообщался с журналистами и поведал о своем самочувствии.



Кровожадный вирус не щадя косит выдающихся деятелей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому известия о том, что Стефанович угодил в больничную палату с COVID-19, серьезно переполошили народ. Тем более, что инфекция сильнее всего бьет по пожилым людям. Однако 76-летний режиссер поспешил успокоить разволновавшихся поклонников.

В беседе с журналистами РИА "Новости" Александр объявил, что COVID-19 пока обходит его стороной. На данный момент Стефанович болеет обычным ОРЗ и беспокоиться не о чем.

Впрочем, даже простуда сейчас может обернуться непоправимыми последствиями. Так что Стефанович благоразумно решил пройти обследование. Бывший супруг Аллы Борисовны сообщил, что чувствует себя хорошо.

А вот по данным авторов в телеграм-канала Mash, Стефанович около недели лечился от коронавирусной инфекции на дому. Журналисты также писали, что у именитого режиссера поражено 50% легких.

К слову, недавно домработница Примадонны рассказала о пикантных деталях из жизни Аллы Борисовны. Оказалось, однажды Пугачева подралась с экстрасенсом Джуной.