Бывший муж Пугачевой вышел на связь после сообщения о его заражении коронавирусом

Бывший муж Пугачевой вышел на связь после сообщения о его заражении коронавирусом
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Стефанович рассказал о реальном положении дел

Новость о госпитализации экс-супруга Аллы Пугачевой известного режиссера Александра Стефановича взорвала российскую прессу. Писали, что у знаменитости выявлена смертельно опасная болезнь – пресловутая коронавирусная инфекция. Однако эти новости оказались "уткой". Сам режиссер пообщался с журналистами и поведал о своем самочувствии.

Кровожадный вирус не щадя косит выдающихся деятелей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому известия о том, что Стефанович угодил в больничную палату с COVID-19, серьезно переполошили народ. Тем более, что инфекция сильнее всего бьет по пожилым людям. Однако 76-летний режиссер поспешил успокоить разволновавшихся поклонников.

В беседе с журналистами РИА "Новости" Александр объявил, что COVID-19 пока обходит его стороной. На данный момент Стефанович болеет обычным ОРЗ и беспокоиться не о чем.

Впрочем, даже простуда сейчас может обернуться непоправимыми последствиями. Так что Стефанович благоразумно решил пройти обследование. Бывший супруг Аллы Борисовны сообщил, что чувствует себя хорошо.

А вот по данным авторов в телеграм-канала Mash, Стефанович около недели лечился от коронавирусной инфекции на дому. Журналисты также писали, что у именитого режиссера поражено 50% легких.

К слову, недавно домработница Примадонны рассказала о пикантных деталях из жизни Аллы Борисовны. Оказалось, однажды Пугачева подралась с экстрасенсом Джуной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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