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Разборки между именитым футболистом Андреем Аршавиным и его бывшей супругой журналисткой Алисой Казьминой продолжаются. Брошенная женщина поливает экс-возлюбленного грязью. Защита чести спортсмена выпала на долю его матери. Татьяна Аршавина убеждает общественность, что бывшая невестка специально влезла в их семью, чтобы набить свои карманы чужими деньгами.
Татьяна Ивановна заявила, что весь интерес бывшей возлюбленной футболиста ограничивался его банковским счетом. Со слов экс-свекрови выходит, что Казьмина была на обеспечении Аршавина, еще когда тот жил со своей гражданской супругой Юлией Барановской. Состоятельный спортсмен постоянно высылал Алисе деньги.
Пострадала от вымогательства и сама Татьяна Ивановна. По ее словам, возлюбленная футболиста выпрашивала деньги и у нее. При этом Алиса выдумывала различные небылицы, чтобы объяснить свои материальные аппетиты. Казьмина дошла до того, что начала убеждать Аршавину, что участвует в неких спецоперациях секретных служб. Мол, после этого ей нужна помощь психологов, на которую требуются огромные деньги.
"Она профессиональная аферистка. Ситуация по вымоганию денег чудовищная", – передает откровения матери футболиста издание "Комсомольская правда".
К слову, Алиса так и не освободила жилплощадь своей бывшей свекрови. Женщина давит на жалость и требует дать ей отсрочку из-за плохого самочувствия.
Напомним, недавно Казьмина раскрыла истинную причину расставания Аршавина с Барановской. По словам журналистки, спортсмен никогда не хотел жениться на телеведущей.
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