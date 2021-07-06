"Не отказываюсь": Меньшов незадолго до смерти сделал признание о внебрачном сыне

"Не отказываюсь": Меньшов незадолго до смерти сделал признание о внебрачном сыне
Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник именитого режиссера, по слухам, был рожден Людмилой Туевой

Владимир Меньшов прожил в браке с Верой Алентовой 55 лет. Свои отношения пара узаконила, когда училась еще на втором курсе школы-студии МХАТ. Но был в их жизни момент, когда они расставались аж на 4 долгих года. Возможно, именно в этот период у культового режиссера появился сын. 

Когда отношения звездной пары дали трещину, Владимир Валентинович закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой. Ни ее, ни его не смутила разница в возрасте почти 10 лет, поэтому они почти сразу начали жить вместе. 

Тогда о бурном романе актрисы и режиссера говорила вся светская тусовка. А позже появился еще один повод – внебрачный сын артиста. Дело в том, что Туева в 1977 году родила сына Сашу. Многие вдруг решили, что отцом мальчика непременно является Меньшов. 

Но позже режиссер, оказавшись в студии шоу "Судьба человека", признался Борису Корчевникову, что устал от постоянных пересудов, строго добавив, что никакого сына Александра у него нет. 

Телеведущий не унимался, и в итоге режиссер сделал неожиданное заявление о наследнике. 

"От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай", 

– поставил точку в этом вопросе Меньшов. 

Ранее стало известно,  что оставил после себя знаменитый режиссер, и кот поделит между собой наследство Владимира Валлентиновича. 

Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Бармалей
Пожаловаться Ответить
"... что оставил после себя знаменитый режиссер, и кот поделит между собой наследство ..." КОТ наследство поделит справедливо !
1
новости партнеров

Позарившегося на российские земли эстонского политика одернули в Москве

Таллину напомнили о существовании документа 300-летней давности о землях Прибалтики

В НАТО решили рисковать украинцами для провокаций в Черном море

По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1719 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей