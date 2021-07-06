Наследник именитого режиссера, по слухам, был рожден Людмилой Туевой

Владимир Меньшов прожил в браке с Верой Алентовой 55 лет. Свои отношения пара узаконила, когда училась еще на втором курсе школы-студии МХАТ. Но был в их жизни момент, когда они расставались аж на 4 долгих года. Возможно, именно в этот период у культового режиссера появился сын.

Когда отношения звездной пары дали трещину, Владимир Валентинович закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой. Ни ее, ни его не смутила разница в возрасте почти 10 лет, поэтому они почти сразу начали жить вместе.

Тогда о бурном романе актрисы и режиссера говорила вся светская тусовка. А позже появился еще один повод – внебрачный сын артиста. Дело в том, что Туева в 1977 году родила сына Сашу. Многие вдруг решили, что отцом мальчика непременно является Меньшов.

Но позже режиссер, оказавшись в студии шоу "Судьба человека", признался Борису Корчевникову, что устал от постоянных пересудов, строго добавив, что никакого сына Александра у него нет.

Телеведущий не унимался, и в итоге режиссер сделал неожиданное заявление о наследнике.

"От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай",

– поставил точку в этом вопросе Меньшов.

Ранее стало известно, что оставил после себя знаменитый режиссер, и кот поделит между собой наследство Владимира Валлентиновича.