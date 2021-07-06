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Вот уже три недели МакSим борется за свою жизнь. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" подключена к ИВЛ. Но никто точно не знает, в какой именно больнице находится артистка.
Изначально в социальных сетях представителей Марины Максимовой (настоящее имя певицы – прим. ред.) появились фотографии, которые подтверждали, что певица была госпитализирована в одну из частных клиник столицы. Именно после этого в СМИ распространились слухи о том, что за лечение МакSим отдаются миллионы рублей.
Пиар-менеджер впоследствии эти слухи опровергла. Слова Яны Богушевской подтвердили и в клинике, где указали, что Максимова у них не лежит. Похоже, что любимицу миллионов тайно перевели в другую больницу.
Журналисты дозвонились до Маргариты Соколовой, которая наконец ответила на вопрос, где сейчас находится МакSим.
"Она в городской клинической больнице",
– заявила представительница певицы, не став при этом уточнять, в какой именно.
Не исключено, что за жизнь звезды все-таки борются специалисты частной больницы, а весь этот хитрый трюк был проделан ради того, чтобы освободить медиков от излишнего внимания прессы и поклонников, которые вот уже почти месяц с трепетом ждут хоть каких-то новостей о состоянии кумира.
Ранее директор МакSим сообщила о чуде при соборовании. Соколова подтвердила, что во время визита духовника певица пришла "в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты".
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