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Многим до сих пор не дает покоя скандал, начавшийся после откровенных признаний Елены Прокловой в том, что в юности она стала жертвой домогательств известного на всю страну режиссера. Многие решили, что этим человеком был Олег Табаков. Позже артистка подтвердила догадки общественности. Высказался о сложившейся ситуации и Никас Сафронов, который пришел в ужас от того, что публика поверила в обвинения актрисы.
Беседуя с Вадимом Манукяном, художник заметил, что после откровений звезды фильма "Собака на сене" многие поклонники актрисы начали громить памятники, установленные Табакову в разных городах.
"Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней",
– возмущенно заявил Сафронов.
По мнению творца, на сегодняшнем телевидении происходят ужасные вещи, поскольку с легкостью можно втоптать любимца публики в грязь, при этом не доказывая, что он действительно был причастен к скандалу.
Сафронов не верит, что рассказанное Прокловой происходило на самом деле. Тем более, что творческие люди зачастую любят приукрасить свой рассказ, добавить в него несуществующих деталей.
"Но люди неистовые, они идут крушить, ломать",
– сокрушается художник в беседе с РИА ФАН.
Ранее еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова.
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