"Обиженные": из-за откровений Прокловой в России начали громить памятники Табакову

"Обиженные": из-за откровений Прокловой в России начали громить памятники Табакову
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знакомые артиста призвали не верить словам актрисы

Многим до сих пор не дает покоя скандал, начавшийся после откровенных признаний Елены Прокловой в том, что в юности она стала жертвой домогательств известного на всю страну режиссера. Многие решили, что этим человеком был Олег Табаков. Позже артистка подтвердила догадки общественности. Высказался о сложившейся ситуации и Никас Сафронов, который пришел в ужас от того, что публика поверила в обвинения актрисы. 

Беседуя с Вадимом Манукяном, художник заметил, что после откровений звезды фильма "Собака на сене" многие поклонники актрисы начали громить памятники, установленные Табакову в разных городах. 

"Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней", 

– возмущенно заявил Сафронов. 

По мнению творца, на сегодняшнем телевидении происходят ужасные вещи, поскольку с легкостью можно втоптать любимца публики в грязь, при этом не доказывая, что он действительно был причастен к скандалу. 

Сафронов не верит, что рассказанное Прокловой происходило на самом деле. Тем более, что творческие люди зачастую любят приукрасить свой рассказ, добавить в него несуществующих деталей. 

"Но люди неистовые, они идут крушить, ломать", 

– сокрушается художник в беседе с РИА ФАН

Ранее еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Иван
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Так громят памятники кто?Те которых Табаков домогался или те ,которые хотели,чтобы он их домогался.А вообще считаю,что Проклову с её неподтверждёнными объвинениями,вообще не надо было выпускать в эфир.Забыли о положении,о мёртвых говорят или хорошо,или не говорят вообще!
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